pugilato giannotti piega la resistenza di toure quarto titolo regionale per la reggiana boxe

La Reggiana Boxe Olmedo si conferma protagonista indiscussa sul palcoscenico regionale, grazie alla vittoria di Giannotti nel titolo Elite. Con questa impresa, il pugile reggiano ha dimostrato di essere una stella emergente nel panorama italiano, portando a casa un riconoscimento prestigioso e consolidando la posizione della società tra le migliori dell'Emilia-Romagna. Un ciclo di successi che continua a scrivere pagine brillanti nella storia del pugilato locale.

Giacomo Giannotti centra il titolo regionale Elite, superando nella finale disputata a Parma il bolognese Joris Toure (Boxe Le Torri). Un risultato che fa sorridere la Reggiana Boxe Olmedo, sua società di appartenza, arrivata al quarto successo emiliano-romagnolo nel giro di una settimana: prima di Giannotti, infatti, Sabri Mouchine, Michel Vescovini e Federica Arcelli, erano stati protagonisti di match autorevoli nei rispettivi pesi, portando a casa la vittoria. Un match da manuale per il campione italiano in carica della società cittadina, che dopo una prima ripresa di studio ha cambiato marcia, imponendo ritmo, distanza e mestiere maturato anche in ambito azzurro.