PSVITA Ship of Harkinian Vita v1.1 | Aggiornamento e Miglioramenti

Scopri le novità di Ship of Harkinian Vita v11, l’innovativo sourceport di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ottimizzato per PlayStation Vita. Grazie ai miglioramenti e alle nuove funzionalità, potrai vivere un’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente. Con supporto avanzato alle mod e risoluzione di bug critici, questa versione porta l’avventura di Hyrule a un livello superiore. Preparati a immergerti in un’Ocarina di nuovi orizzonti, pronti a essere esplorati.

Ship of Harkinian è un sourceport di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, basato sul lavoro di decompilazione del gioco originale. Questa versione offre numerosi miglioramenti e supporto per mod, portando l’esperienza di Ocarina of Time su PlayStation Vita con prestazioni ottimizzate. La versione per Vita si basa su una build personalizzata (circa la Khan Charlie 6.1.2 ) e con l’ultimo aggiornamento ( v1.1 ) risolve diversi bug critici che potevano causare crash o comportamenti indesiderati. Requisiti. libshacccg.suprx (necessario per il funzionamento). File di dati del gioco (ROM N64 originale). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Ship of Harkinian Vita v1.1: Aggiornamento e Miglioramenti

[PSVITA] Ship of Harkinian Vita v1.0: Il Porting di Ocarina of Time Arriva su PS Vita - Preparati a rivivere le avventure di Zelda come mai prima d'ora: il porting di Ocarina of Time su PS Vita attraverso Ship of Harkinian offre un'esperienza migliorata, ricca di nuove possibilità e supporto per mod.

[PSVITA] VitaMote 1.4 BETA : Usa la PS Vita come Controller Wireless per Android - Scopri come trasformare la tua PS Vita in un controller wireless per Android con VitaMote e VitaPad! Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità di gioco, offrendo un'esperienza fluida e coinvolgente.

