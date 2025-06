PS4 PS4HEN VTX 2.15 ver 1.0375 | Tutte le Novità e Funzionalità

Se sei un appassionato di homebrew e modding su PlayStation 4, l’attesa per PS4HEN VTX 2.15 ver 1.0375 è finalmente terminata. Questa versione introduce miglioramenti significativi, nuove funzionalità e una stabilità mai vista prima, rendendo il jailbreak ancora più potente e affidabile. Scopriamo insieme tutte le novità di questa release fondamentale, che apre nuove possibilità per personalizzare e sfruttare al massimo la tua console PlayStation 4!

Se sei un appassionato di homebrew e modding per PlayStation 4, la nuova versione di PS4HEN VTX 2.15 ver 1.0375 è una delle release più attese del momento. Questo aggiornamento porta con sé numerosi miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità che rendono l’esperienza di jailbreak ancora più completa e stabile. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa versione! Cosa supporta PS4HEN VTX 2.15?. Uno dei punti di forza di questa release è la sua compatibilità estesa, che copre un’ampia gamma di firmware: Supporto dai firmware 5.05 fino al 12.02 Miglioramenti nella stabilità e nelle prestazioni Nuove Funzionalità e Miglioramenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

PS4 PS4HEN VTX 2.15 Release 1.0366 | Novità e Changelog; PS4Disponibile PS4HEN VTX 2.15 Release 1.0360 by EchoStretch.