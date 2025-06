PS4 PS4 lua loader | Carica Automaticamente L’Exploit Lapse e bin_loader sulla PS4 by BenNoxXD

Se possiedi una PS4 jailbroken e desideri semplificare il processo di caricamento dell'exploit Lapse e del bin_loader, il nuovo PS4-lua-loader è la soluzione ideale. Basato sul progetto per PS5, automatizza il caricamento tramite remote_lua_loader, rendendo l’intero procedimento immediato e senza sforzi. Scopri come questa innovazione può rivoluzionare il tuo modo di gestire il jailbreak e porta la tua esperienza gaming a un livello superiore!

Se hai un PS4 jailbroken e vuoi automatizzare il caricamento dell’exploit Lapse e del binloader senza dover intervenire manualmente ogni volta, il nuovo progetto PS4-lua-loader fa al caso tuo! Basato sul progetto automatic-lua-loader per PS5, questo tool semplifica il processo di jailbreak sfruttando il remotelualoader, permettendoti di eseguire l’exploit in modo automatico non appena il gioco è pronto. Cos’è PS4-lua-loader?. PS4-lua-loader è uno script che: Verifica se la porta 9026 è aperta (indica che il gioco è pronto).. Invia automaticamente l’exploit Lapse seguito dal binloader. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net