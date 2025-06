Prove generali Parco della Musica promosso

Il ciclo di eventi al Parco della Musica di Novegro si conferma un successo, unendo musica di qualità a un impegno per la sicurezza e il rispetto delle normative. Con strade chiuse al traffico, strumenti di rilevamento acustico e pattuglie impegnate a garantire un’atmosfera sicura e piacevole, questa rassegna continua a regalare emozioni indimenticabili. Non perdete l’appuntamento con i Nine Inch Nails e Kool and the Gang: un’esperienza unica all’insegna del divertimento e della cultura.

Con alcune strade del quartiere chiuse al traffico, un rilevatore delle emissioni sonore e le pattuglie della polizia locale a presidiare la zona insieme ai carabinieri, al Parco della Musica di Novegro prosegue la rassegna di concerti all'aperto. Archiviati i primi due eventi, con le esibizioni dei Massive Attack e di Ozuna, si continua ora coi Nine Inch Nails (nella foto, 24 giugno) e con Kool and the Gang (29 giugno). Il ciclo di eventi, ospitati nell'area verde del Parco esposizioni grazie alla collaborazione tra la famiglia Pagliuzzi, proprietaria del polo fieristico novegrino, e Unipol Arena, organizzatore dei concerti, proseguirà sino al 30 luglio.

