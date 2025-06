Protezione civile in arrivo 3 milioni di euro per 21 comuni casertani

Un impulso importante per la sicurezza e la resilienza della provincia di Caserta: con oltre 3 milioni di euro dalla Regione Campania, i 21 comuni potranno potenziare le proprie misure di protezione civile. Un investimento strategico che garantirà piani aggiornati, attrezzature all’avanguardia e una risposta più efficace in caso di emergenze. La sicurezza dei cittadini passa anche da queste iniziative, fondamentali per rafforzare il tessuto sociale e la prevenzione sul territorio.

Oltre tre milioni di euro per le protezioni civili della Provincia e dei comuni della provincia di Caserta. Questa la somma destinata dalla Regione Campania. Tra le attività la redazione o aggiornamento dei piani di protezione civile provinciale e comunale e per l'acquisto di attrezzature.

