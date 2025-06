Pronostico Porto-Al Ahly | un pareggio sarebbe una catastrofe

Il match tra Porto e Al Ahly, valido per la terza giornata del Mondiale per Club 2025, si avvicina e l'aria è carica di tensione. Una partita fondamentale: un pareggio sarebbe una vera catastrofe per le ambizioni di entrambe le squadre. Dopo le recenti sorprese, come la sconfitta del Palmeiras e il risultato inatteso con Inter Miami, tutto può succedere. Ma chi avrà la meglio in questa sfida cruciale? Tutti gli occhi sono puntati su questo incontro che potrebbe riscrivere le sorti del girone.

Porto-Al Ahly è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming gratis, formazioni, pronostico. Le avvisaglie c’erano state già nella prima uscita con il Palmeiras, che non aveva trovato il gol per puro caso. E la sorprendente sconfitta con l’Inter Miami, vittorioso 2-1 in rimonta giovedì scorso, non ha stupito più di tanto i tifosi del Porto, ora a serio rischio eliminazione. Eppure contro il club della MLS le cose si erano messe bene fin da subito, con il calcio di rigore trasformato dal giovane attaccante Samu dopo soli otto minuti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Porto-Al Ahly: un pareggio sarebbe una catastrofe

