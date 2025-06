Pronostico Inter Miami-Palmeiras il biscotto è servito | tutte le combinazioni

La sfida tra Inter Miami e Palmeiras, in scena all’Hard Rock Stadium, si preannuncia come un vero e proprio duello strategico. Con il rischio “biscotto” dietro l’angolo, entrambe le squadre puntano a un pareggio che potrebbe spalancare loro le porte degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Un match avvincente dove ogni mossa conta: scopri con noi tutte le possibili combinazioni e il pronostico più probabile.

Inter Miami-Palmeiras è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico. Pericolo “biscotto” all’Hard Rock Stadium. Con un pareggio, infatti, sia i padroni di casa dell’ Inter Miami che il Palmeiras si qualificherebbero, a braccetto, agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La classifica al termine delle prime due giornate, del resto, parla chiaro: statunitensi e brasiliani sono appaiati a quota 4 punti grazie al bottino di un pareggio e una vittoria, mentre il più quotato Porto e gli egiziani dell’Al Ahly di punti ne hanno solamente uno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inter Miami-Palmeiras, il “biscotto” è servito: tutte le combinazioni

