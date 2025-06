Pronostico Germania U21-Italia U21 | azzurrini a caccia dell’impresa

Germania U21 e Italia U21 si affrontano in una sfida imperdibile valida per i quarti di finale degli Europei Under 21. Alle 21:00 di domenica, i nostri giovani Azzurrini sono chiamati all’impresa contro la temibile selezione tedesca, con in palio un pass per le semifinali e il sogno di rilanciare il calcio giovanile italiano. La partita promette emozioni intense e sorprese: scopriamo insieme pronostico, formazioni e come seguirla in diretta.

Germania U21-Italia U21 è una partita valida per i quarti di finale degli Europei U21 e si gioca domenica alle 21:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Una sfida dal sapore speciale, anche si tratta "solo" di Under 21. No, Germania-Italia non sarĂ mai una partita come le altre, a nessun livello. In questo caso in palio c'è un pass per le semifinali dell'Europeo di categoria, che gli Azzurrini non vincono ormai da piĂą di 20 anni (l'ultimo trionfo risale al lontano 2004). PiĂą recente, invece, l'ultima affermazione dei tedeschi, campioni nell'edizione 2021. L'Italia ha ben figurato nella fase a gruppi, con il selezionatore Carmine Nunziata che ha avuto le risposte che cercava, potendo contare su un gruppo affiatato e compatto: dopo le due vittorie di misura con Romania e Slovacchia (entrambe per 1-0) è arrivato il pareggio con la piĂą quotata Spagna (1-1).

