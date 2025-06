Pronostico Danimarca U21-Francia U21 | lo spettacolo è assicurato

L’attesa per il grande match tra Danimarca U21 e Francia U21 si fa sempre più vibrante: uno spettacolo assicurato alle ore 18:00 di domenica, valido per i quarti di finale degli Europei. La sorprendente squadra danese, capace di dominare un girone difficile, sfida le potenziali favorite francesi in una sfida che promette emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme pronostici, formazioni e come seguirlo in streaming gratis!

Danimarca U21-Francia U21 è una partita valida per i quarti di finale degli Europei U21 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. La Danimarca ha sorpreso tutti riuscendo a qualificarsi ai quarti di finale nonostante fosse stata sorteggiata in un girone in cui le principali favorite per i primi due posti erano Olanda e Ucraina. Gli scandinavi invece l'hanno addirittura vinto il raggruppamento, chiudendo a quota 7 punti e rimanendo imbattuti (due vittorie e un pareggio). Gli uomini di Steffen Hojer, pur avendo incassato 5 gol, hanno brillato in fase offensiva: miglior attacco con 7 reti (mai meno di due a partita).

