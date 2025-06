Pronostici rispettati a Sella Chianzutan?Caruso e Zardo padroni della cronoscalata

Alla 54esima edizione della Verzegnis-Sella Chianzutan, i pronostici sono stati rispettati: Franco Caruso e Denny Zardo si sono confermati i padroni della cronoscalata carnica, dominando le prove con prestazioni da autentici campioni. La loro vittoria sottolinea come il talento e la preparazione siano fondamentali in queste sfide mozzafiato. Con questi risultati, la competizione si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori.

Pronostici rispettati alla 54esima edizione della Verzegnis-Sella Chianzutan. A vincere la cronoscalata carnica sono stati i favoriti della vigilia e i migliori delle prove, ossia Franco Caruso e Denny Zardo: i due sono risultati i più veloci nella classifica riservata rispettivamente alle auto.

