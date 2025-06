Pronostici Juventus e Real Madrid | marcatori e tiri in porta

Se siete appassionati di calcio e desiderate scoprire i pronostici più accurati su Juventus e Real Madrid, siete nel posto giusto. Entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Tudor e Xabi Alonso, puntano a vincere senza problemi nella seconda giornata, con l’obiettivo di assicurarsi il passaggio del turno. Ma quali saranno i marcatori e i tiri in porta? Ecco le nostre previsioni dettagliate per una strategia vincente.

Pronostici Juventus e Real Madrid: sia la squadra di Tudor che quella di Xabi Alonso vinceranno le loro partite senza problemi. Ecco le nostre scelte Sia la Juventus che il Real Madrid vinceranno senza problemi le loro partite. Wydad e Pachuca non possono preoccupare né Tudor e né Xabi Alonso. E siccome c'è in ballo, visto che siamo alla seconda giornata, il passaggio del turno, allora è evidente che entrambi gli allenatori manderanno in campo le migliori formazioni possibili. (Lapresse) E noi partiamo dalla Juventus: la doppietta al debutto di Kolo Muani è stata bellissima.

