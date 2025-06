Dal 20 giugno, la musica si arricchisce di un nuovo capolavoro: “Profumo di Pesca”, scritto da Cristiano Malgioglio e interpretato da Rosanna Fratello. Un connubio tra talento iconico e creatività contemporanea che conquista i cuori, anche quelli dei più giovani. Questa canzone, disponibile su tutte le piattaforme digitali, promette di diventare la colonna sonora dell’estate. E la sua melodia coinvolgente vi farà sognare...

photo by Niccolò Carosi MILANO – Dal 20 giugno è in radio “Profumo di Pesca” il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Clodio MusicBelieve). Un’artista iconica come Rosanna Fratello dopo il successo della nuova versione di “Se t’amo, t’amo”, inaspettatamente divenuta virale, soprattutto fra i giovani, torna a collaborare con un poliedrico Cristiano Malgioglio che scrive per lei “Profumo di pesca”. «La mia collaborazione artistica con Cristiano Malgioglio è sempre stata puntuale e all’avanguardia; è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità – sottolinea Rosanna Fratello – che difficilmente venivano colti da altri ed è in questa ottica che si inserisce “Profumo di pesca”». 🔗 Leggi su Lopinionista.it