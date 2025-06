Produzioni di arredamenti in legno in autunno un corso di formazione per 12 persone | iscrizioni aperte

Se sogni di specializzarti nel settore dell’arredamento in legno, non perdere questa occasione unica! L’ente di formazione Professione Aeca, presso il Cnos-Fap di Forlì, apre le iscrizioni a un corso gratuito di alta formazione per 12 talenti. Diventa un Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno e trasforma la tua passione in una professione riconosciuta. Approfitta di questa opportunità: i posti sono limitati!

L'ente di formazione professione Aeca. presso il Cnos-Fap di Forlì, in via Episcopio Vecchio 9, avvia il nuovo corso gratuito di formazione superiore, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di 'Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno'. Il corso, approvato dalla Regione.

