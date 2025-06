ProDay 2025 | in pista con i campioni a Misano Jorge Lorenzo e Marco Melandri

Il Proday 2025 a Misano promette una giornata indimenticabile di adrenalina e passione, con protagonisti campioni come Jorge Lorenzo e Marco Melandri. Un’occasione unica per gli appassionati di velocità di vivere da vicino emozioni intense tra motori, sfide e spettacoli mozzafiato. Preparati a lasciarti conquistare dall’energia della pista: un evento che non puoi assolutamente perdere, perché la passione per le due e quattro ruote non si ferma mai!

Il 1° luglio torna in scena uno degli eventi piĂą attesi dagli appassionati della velocitĂ tra i cordoli, una giornata fuori dagli schemi tra piloti d’eccezione, moto indimenticabili, turni in pista ed esibizioni anche a quattro ruote. Anche Gazzetta Motori presente per una serie di test. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - ProDay 2025: in pista con i campioni a Misano, Jorge Lorenzo e Marco Melandri

In questa notizia si parla di: pista - proday - campioni - misano

Successo per Asi Motoshow, in pista 24 campioni del mondo - L'ASI Motoshow 2025 ha incantato gli appassionati di motociclismo, con 24 campioni del mondo in pista per un'emozionante parata conclusiva.

ProDay 2025: in pista con i campioni a Misano, Jorge Lorenzo e Marco Melandri; Pro Day 2024 da oggi apre al pubblico! L’evento a Misano; MotoGP, Jorge Lorenzo in pista con la Cagiva 500 di John Kocinski al Proday 2024.

La Mia Moto: tutte - Il 1° luglio torna in scena uno degli eventi più attesi dagli appassionati della velocità tra i cordoli, una giornata fuori dagli schemi tra piloti d’eccezione, moto indimenticabili, turni in pista ed ... Secondo gazzetta.it

La Mia Moto: tutte - Attività in pista e sfide tra Capirossi, Lorenzo e altri big delle due ruote motorizzate per la terza edizione del ProDay Experience. Da gazzetta.it