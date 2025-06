Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca | scelte praticamente fatte per Tudor! Risolto il ballottaggio in attacco | ecco chi comporrà il tridente offensivo

La Juventus si prepara con determinazione per la sfida contro il Wydad Casablanca, con le scelte di Igor Tudor ormai definitive. Dopo il successo all’esordio, i bianconeri puntano a blindare la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, chiudendo in anticipo il discorso. La formazione pronta per affrontare il campione marocchino promette spettacolo e determinazione: ecco chi comporrà il tridente offensivo che potrebbe fare la differenza.

Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca: scelte definite da parte di Igor Tudor, il quale ha sciolto i ballottaggi. La Juve è attesa dalla seconda partita del girone G del Mondiale per Club: l’obiettivo è quello di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale con 90? d’anticipo. Dopo il convincente esordio vincente contro l’Al Ain, la squadra di Igor Tudor affronta il Wydad Casablanca, campione d’Africa in carica. La sfida rappresenta un test importante per i bianconeri, chiamati a confermare quanto di buono evidenziato nel primo incontro. L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 22 giugno, alle ore 18:00 italiane, e si disputerĂ nella prestigiosa cornice del Lincoln Financial Field di Philadelphia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca: scelte praticamente fatte per Tudor! Risolto il ballottaggio in attacco: ecco chi comporrĂ il tridente offensivo

Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca: diversi nodi da sciogliere per Tudori. Quali sono i ballottaggi, ecco le ultimissime verso il secondo match del Mondiale per Club - La Juventus si prepara a sfidare il Wydad Casablanca nel secondo impegno del Mondiale per Club 2025, con l’obiettivo di consolidare la qualificazione agli ottavi.

