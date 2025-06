Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca | le possibili scelte di Tudor per la sfida in programma oggi a Philadelphia

La Juventus si prepara ad affrontare il Wydad Casablanca nella seconda sfida del Mondiale per Club, con Tudor pronto a schierare la formazione migliore per ottenere una vittoria decisiva. Le scelte del tecnico potrebbero fare la differenza in questa partita cruciale, in programma oggi alle 18:00 ore italiane a Philadelphia. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le mosse strategiche che potrebbero condurre i bianconeri verso la conquista del passaggio ai quarti di finale.

Probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Kolo Muani. All. Tudor

Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca: diversi nodi da sciogliere per Tudori. Quali sono i ballottaggi, ecco le ultimissime verso il secondo match del Mondiale per Club - La Juventus si prepara a sfidare il Wydad Casablanca nel secondo impegno del Mondiale per Club 2025, con l’obiettivo di consolidare la qualificazione agli ottavi.

