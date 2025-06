Pro Pal contro Israele e Usa due presidi a Milano no a sionismo genocidio e riarmo

Unite nella solidarietà e nella lotta per la giustizia, le associazioni e i centri sociali di Milano hanno preso posizione contro sionismo, genocidio e riarmo, dando vita a un'importante manifestazione nel cuore della città. Con striscioni che gridano il loro messaggio di resistenza, si sono riuniti per sostenere la causa palestinese e opporsi alle politiche oppressive. Un gesto forte che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza in un mondo in guerra.

"Contro sionismo, genocidio e riarmo. Con le resistenze. Rete antisionista e anticolonialista per la Palestina". Recitano così gli striscioni esposti nel pomeriggio di domenica 22 giugno in Largo Cairoli a Milano dove pro Pal, associazioni e centri sociali si sono riuniti per un'azione di.

Milano, da piazza contro riarmo urla: “Andiamo a bruciare consolato Israele” - A Milano, nella piazza di San Babila, tensione e sdegno emergono durante una manifestazione contro il riarmo.

20 Giugno: è sciopero generale per il salario, contro il riarmo! Fermiamo la guerra e il genocidio in Palestina. Le piazze dello sciopero Il prossimo 20 giugno USB ha indetto una giornata di sciopero generale: una scelta dettata dalla necessità di opporsi alle po Vai su Facebook

Sciopero, a Milano corteo sindacati base: “Fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari” - Davanti all'università Statale sono stati accessi dei fumogeni rossi contro il riarmo e per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. msn.com scrive