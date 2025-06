Prima pagina Tuttosport | Koopmeiners | ‘Juve ti ripagherò'

Oggi, sulla prima pagina di Tuttosport, l’euforia è alle stelle: Koopmeiners e il suo futuro in bianconero sono al centro dell’attenzione, promettendo un’estate ricca di emozioni. Tra calcio, Milan e calciomercato, questa rassegna stampa offre tutte le news più calde per non perdere nessun dettaglio sulla spettacolare estate dello sport italiano. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola: il calcio italiano si prepara a sorprenderti!

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 22 giugno 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Koopmeiners: ‘Juve, ti ripagherò'”

Pagina 2 | Koopmeiners dice tutto: “Ripagherò la Juve, mi sento in debito”. Sui fischi, Tudor e il ruolo... - Il centrocampista olandese negli Usa sta ritrovando minuti e fiducia: "Nel Mondiale per Club vedo l’occasione per vincere il primo trofeo in bianconero. tuttosport.com scrive