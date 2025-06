PRIMA PAGINA – Carlo III malattia successione e futuro della monarchia britannica

Carlo III, salito al trono all’età di 73 anni, si trova ad affrontare sfide complesse tra salute, successione e il futuro della monarchia britannica. Con la figura di William che diventa sempre più centrale, il panorama reale si ridisegna, aprendo nuovi scenari e incognite per il Regno Unito. Un approfondimento che svela le delicate sfumature di un regno in evoluzione.

Carlo è salito al trono a 73 anni con un'eredità pesante e ora la figura di William si fa sempre più centrale

