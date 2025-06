Prima categoria Incisa voglia di rilancio Conferme e volti nuovi

L’Ideal Club Incisa si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia, con la voglia di rilancio e nuove conferme. La società punta deciso a rimanere protagonista, rafforzando la squadra con volti noti e innesti di qualità. Il nuovo direttore generale Velio Farini sottolinea: "Nella formazione di Prima è stato riconfermato lo ‘zoccolo duro’". La stagione promette emozioni e grandi obiettivi: la sfida è aperta!

L’Ideal Club Incisa vuole affrontare il campionato con un ruolo da protagonista. La società punta sulla linea della continuità, ma inserendo anche alcuni giocatori di qualità per dare un ulteriore potenziamento al gruppo. "Nella formazione di Prima - afferma il nuovo dg Velio Farini - è stato riconfermato lo ‘zoccolo duro’: il portiere Palagi, i due centrali il capitano Tortoriello e Masi, a centrocampo la coppia Merola e Cassigoli e avremo sempre il centravanti e bomber Massa. Con altri giocatori e giovani pronti a mettersi in evidenza. Il nostro obiettivo è l’alta classifica e come minimo centrare i play off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Incisa, voglia di rilancio. Conferme e volti nuovi

In questa notizia si parla di: prima - incisa - categoria - voglia

Ideal Club Incisa: conferme e novità per la stagione 2025-’26 in Prima categoria - Ideal Club Incisa si prepara alla stagione 2025-26 in Prima Categoria, con conferme e novità. Dopo un inizio difficile, la squadra ha risalito la classifica, sfiorando i playoff.

Spareggi playoff in Prima categoria: San Costanzo e Peglio in semifinale - È tempo di spareggi in Prima Categoria, con San Costanzo e Peglio che si guadagnano un posto in semifinale.

Prima categoria. Incisa, voglia di rilancio. Conferme e volti nuovi; Prima Categoria E. Primo rinforzo per l'Ideal Club Incisa; Riganò continua a segnare: la pensione può attendere.

Prima categoria. Incisa, voglia di rilancio. Conferme e volti nuovi - L’Ideal Club Incisa vuole affrontare il campionato con un ruolo da protagonista. Secondo sport.quotidiano.net

First category. Incisa, desire to relaunch. Confirmations and new faces - La società punta sulla linea della continuità, ma inserendo anche alcuni giocatori di qualità per dare un ulteriore ... Si legge su sport.quotidiano.net