Prihodko dall’Ucraina al Bonacossa | A Milano una chance per crescere

protagonisti della prossima sfida al Bonacossa, un’occasione imperdibile per crescere e affermarsi nel circuito internazionale. Dopo aver già calcato i campi italiani, Prihodko si prepara a conquistare il pubblico milanese con determinazione e talento, pronto a scrivere nuove pagine della sua carriera. Con questa nuova esperienza, il 27enne ucraino punta a consolidare il suo cammino e lasciare il segno nel tennis italiano.

In Italia ci è già stato diverse volte, l’ultima a maggio per disputare un torneo. Il Piemonte Open in cui, a dargli il dispiacere di eliminarlo al primo turno del singolare maschile, è stato proprio un azzurro, Fabio Fognini. Entro fine anno, l’ucraino Oleg Prihodko, 27enne di Pavlohrad oggi numero 359 del mondo (con un best ranking raggiunto a febbraio scorso di 309) sarà di nuovo nel Belpaese, a difendere i colori di Milano. È infatti uno dei giocatori di cui il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa ha acquisito le prestazioni in vista del campionato di Serie A2 maschile che disputerà da neopromosso, dopo aver vinto lo spareggio in B1 contro il Tc Lecco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net