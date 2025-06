Pride in migliaia sfilano a Santiago del Cile | le immagini della festa

Santiago del Cile si è colorata di orgoglio e libertà con la 25ª Marcia del Pride, un corteo che ha visto sfilare migliaia di persone nel cuore della capitale. Organizzata dal Movimento per l’Integrazione e la Liberazione dell’Omosessuale e dalla Fondazione Equals, l’evento ha alzato la voce contro l’odio, promuovendo inclusione e rispetto. I partecipanti hanno inoltre invitato gli elettori a sostenere candidati presidenziali impegnati nella lotta per i diritti LGBTQ+.

Migliaia di persone hanno marciato sabato per le strade di Santiago durante la 25esima Marcia del Pride. L’evento è stato organizzato dal Movimento per l’Integrazione e la Liberazione dell’Omosessuale e dalla Fondazione Equals. Il tema centrale della marcia era l’opposizione all’incitamento all’odio, in particolare nei confronti delle persone trans. I partecipanti hanno inoltre incoraggiato gli elettori a sostenere i candidati presidenziali che hanno dichiarato che non annulleranno le tutele esistenti per le minoranze sessuali e di genere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride, in migliaia sfilano a Santiago del Cile: le immagini della festa

