Pride a Lisbona decine di migliaia in strada | il video della parata

Sabato a Lisbona, decine di migliaia di persone hanno invaso le strade per l’Euro Pride 2025, trasformando la città in un vibrante spettacolo di solidarietà e protesta. Un evento che va oltre la semplice celebrazione, diventando un forte “grido di resistenza” in un momento cruciale per i diritti della comunità LGBT+. La parata ha lasciato un segno indelebile, dimostrando che la lotta per l’uguaglianza continua con forza e passione.

Decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade a Lisbona sabato per la parata dell’ Euro Pride 2025. Partecipanti provenienti da tutta Europa si sono riuniti in Portogallo per l’evento, che rappresenta il momento clou della settimana dell’Euro Pride. Gli organizzatori affermano che questo Euro Pride è più di una celebrazione, ma anche un “grido di resistenza” in un momento in cui molti membri della comunità si sentono presi di mira. Il manifesto dell’evento evidenziava come in tutta Europa alcune marce siano state vietate, in particolare in Ungheria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride, a Lisbona decine di migliaia in strada: il video della parata

