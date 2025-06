Prezzi dei voli in aumento viaggiare in estate costa 1.700 euro

prezzi dei voli in aumento, con un costo medio di circa 1700 euro per le vacanze estive. L’estate si avvicina e le tariffe aeree stanno crescendo, influenzate dalla domanda crescente e dagli aumenti dei costi. Secondo il Codacons, chi prenota ora può spendere tra 600 e 800 euro solo per un biglietto di andata e ritorno nella settimana centrale di agosto, evidenziando l’importanza di pianificare con anticipo per risparmiare.

Con l’arrivo dell’estate, i prezzi dei voli hanno visto dei rialzi molto forti, sia per quelli nazionali che internazionali. A lanciare l’allarme è il Codacons, che sta monitorando le tariffe dei voli verso le principali mete estive. Secondo l’associazione dei consumatori, chi oggi prenota un volo andata e ritorno per la settimana centrale di agosto può trovarsi a spendere tra i 600 e gli 800 euro, a seconda della città di partenza, per raggiungere alcune delle località balneari più gettonate di Grecia, Spagna ed Egitto. I prezzi in aumento. Ad esempio il volo di andata e ritorno da Verona e Rodi parte da un minimo di 818 euro nella settimana 16-23 agosto, quello da Catania a Sharm el-Sheikh da 700 euro (7-14 agosto), mentre per andare da Roma a Tenerife dal 10 al 17 agosto la spesa minima è di 681 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzi dei voli in aumento, viaggiare in estate costa 1.700 euro

