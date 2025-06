Prestiti e finanziamenti l' importo medio sfiora gli 11mila euro in provincia | cresce l' età media dei richiedenti

In provincia di Romagna, la domanda di prestiti e finanziamenti si conferma in forte crescita, con importi medi che oscillano tra i 10 e i 12 mila euro. La fascia di età dei richiedenti, ormai stabilmente sopra i 40 anni, testimonia un cambio di tendenza nel profilo dei cittadini interessati a finanziare progetti e necessità . Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro del credito in questa regione dinamica.

Importi medi che variano dai 10mila ai 12mila euro ed età dei richiedenti che è ormai fissa sopra i 40 anni. Sono questi i dati che riguardano le richieste di prestito dei cittadini romagnoli secondo l'analisi dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, relativa al secondo trimestre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Prestiti e finanziamenti, l'importo medio sfiora gli 11mila euro in provincia: cresce l'età media dei richiedenti

