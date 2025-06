Prestiti e finanziamenti l' importo medio sfiora gli 11mila euro in provincia | aumenta l' età media dei richiedenti

In un contesto economico sempre più dinamico, i cittadini romagnoli si affidano a prestiti e finanziamenti con un importo medio di circa 11 mila euro, mentre l’età dei richiedenti si stabilizza sopra i 40 anni. Questi dati, emersi dall’analisi dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, nel secondo trimestre, evidenziano una tendenza chiara: la stabilità e la crescita di un segmento che rappresenta una spinta significativa per l’economia locale. Ma cosa ci riserva il futuro?

Importi medi che variano dai 10mila ai 12mila euro ed età dei richiedenti che è ormai fissa sopra i 40 anni. Sono questi i dati che riguardano le richieste di prestito dei cittadini romagnoli secondo l'analisi dell'Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, relativa al secondo trimestre.

