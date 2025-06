Prestiti e finanziamenti importo medio sopra i 12mila euro nel Ravennate | cresce l' età media dei richiedenti

Nel cuore del Ravennate, i prestiti e finanziamenti superiori ai 12mila euro stanno registrando un trend di crescita, con un'età media dei richiedenti ormai stabile oltre i 40 anni. I dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it rivelano che gli importi richiesti oscillano tra i 10 e i 12 mila euro, riflettendo le esigenze finanziarie di una popolazione matura e consolidata. Ma cosa significano queste dinamiche per i cittadini e l’economia locale?

Importi medi che variano dai 10mila ai 12mila euro ed età dei richiedenti che è ormai fissa sopra i 40 anni. Sono questi i dati che riguardano le richieste di prestito dei cittadini romagnoli secondo l'analisi dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, relativa al secondo trimestre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Prestiti e finanziamenti, importo medio sopra i 12mila euro nel Ravennate: cresce l'età media dei richiedenti

