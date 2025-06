Presidente Coni la metafora calcistica di Stefano Mei | Malagò è stato Maradona ma adesso abbiamo bisogno di Sacchi…

Il mondo dello sport italiano si prepara a una nuova sfida, e Stefano Mei sceglie la metafora calcistica per descrivere il momento cruciale: «Malagò è stato Maradona, ma adesso abbiamo bisogno di Sacchi…». Un paragone che invita a riflettere sull’evoluzione e la rinascita del nostro movimento sportivo, richiamando l’abilità, la visione e la strategia necessarie per affrontare i prossimi anni. La corsa per la presidenza del CONI si apre con questa chiamata alle armi, pronti a scrivere un nuovo capitolo.

Presidente Coni, la metafora calcistica di Stefano Mei: «Malagò è stato Maradona, ma adesso abbiamo bisogno di Sacchi.» La corsa per la presidenza del CONI del post-Malagò entra nel vivo, e Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), scende in campo con una dichiarazione che è al contempo un'investitura e un manifesto .

