Premio Vicini a Cabrini | Per me è stato un padre

Il Premio Vicini a Cabrini celebra ogni anno l’eccellenza sportiva e umana, mantenendo vivo il ricordo di un grande uomo e padre, come Azeglio Vicini. Giunto alla sua ottava edizione, questo riconoscimento onora figure che hanno saputo unire passione, impegno e valori autentici. Tra i magnifici sette insigniti, il premio continua a raccontare storie di talento e dedizione. E quest’anno, la domanda sorge spontanea: chi sarà il nuovo protagonista di questa prestigiosa tradizione?

Non si smentisce mai per interesse ed emozioni. Il Premio Azeglio Vicino è giunto alla sua ottava edizione, nato immediatamente dopo la scomparsa dell’amatissimo commissario tecnico nato a Cesena, per volere di Dionigio Dionigi, suo caro amico, e del Panathlon Cesena, di cui Vicini era presidente onorario. I magnifici sette nell’albo d’oro che sinora hanno ricevuto l’ambito premio sono Tardelli, Capello, Maldini, Bergomi, Baresi, Donadoni ed Antognoni. Tutta gente che ha fatto la storia del calcio nazionale ed ha condiviso con Vicini una parte importante della propria carriera. Venerdì sera è stata la volta di un altro mito del calcio, entrato di diritto nella Hall of fame a Coverciano: Antonio Cabrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Vicini a Cabrini: "Per me è stato un padre"

In questa notizia si parla di: premio - vicini - cabrini - stato

Antonio Cabrini riceverà il Premio Azeglio Vicini dal Panathlon Club Cesena - Antonio Cabrini, icona del calcio italiano, riceverà il prestigioso premio Azeglio Vicini dal Panathlon Club Cesena.

Premio Vicini a Cabrini. Domani la consegna - Domani sera si accenderanno i riflettori sul prestigioso Premio Azeglio Vicini, un riconoscimento che celebra i valori di correttezza, competenza e passione per la maglia azzurra.

INTERVISTA Antonio Cabrini, che ha trionfato al Premio dedicato ad Azeglio Vicini, ha parlato del suo rapporto percorso col CT delle notti magiche Vai su Facebook

Premio Vicini a Cabrini: Per me è stato un padre; Al campione del mondo Antonio Cabrini il Premio Azeglio Vicini; CALCIO: Calda accoglienza per Antonio Cabrini al Premio Azeglio Vicini | VIDEO.

Premio Vicini a Cabrini: "Per me è stato un padre" - Il riconoscimento del Panathlon Club in memoria del ct azzurro venerdì sera all’ex campione del mondo che ha parlato del rapporto con l’allenatore. Da msn.com

Premio Vicini a Cabrini. Domani la consegna - Un riconoscimento di assoluto prestigio a livello nazionale, il premio Azeglio Vicini ormai ha uno spessore consolidato e viene assegnato ogni anno allo sportivo che ha rispecchiato quei valori di cor ... Riporta msn.com