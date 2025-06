Premio Chiara 2025 parte la corsa a tre per la finale di ottobre | scelte le opere di Colaprico Longo e Pedullà

L’edizione 2025 del Premio Chiara si anima con una sfida emozionante: tre straordinari finalisti si contendono il prestigioso riconoscimento, annunciato nel suggestivo scenario dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Piero Colaprico, Andrea Longo e Gabriele Pedullà rappresentano il meglio della narrativa contemporanea italiana, pronti a catturare il pubblico nella grande serata finale alle Ville Ponti di Varese. La suspense cresce: chi si laureerà vincitore di questa prestigiosa kermesse letteraria?

Varese, 22 giugno 2025 – L’edizione 2025 del Premio Chiara h a la sua terna finalista. Come da tradizione i nomi sono stati svelati presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. A sfidarsi nella manifestazione finale che si terrà domenica 19 ottobre alle 17 alle Ville Ponti di Varese saranno Piero Colaprico con “Le vie della katana”, Andrea Longo con “Undici Non dimenticare” e Gabriele Pedullà con “Certe sere Pablo”. La scelta dei finalisti è stata compiuta dalla giuria tecnica presieduta da Romano Oldrini. Trentanove in totale le raccolte pervenute alla segreteria del premio. La giuria dei lettori, di cui fanno parte 150 giurati dall’Italia e dalla Svizzera italiana, decreterà il vincitore del concorso letterario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premio Chiara 2025, parte la corsa a tre per la finale di ottobre: scelte le opere di Colaprico, Longo e Pedullà

