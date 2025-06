Premio Biagio Agnes 2025 | la grande festa del giornalismo tra riconoscimenti musica e istituzioni in piazza di Spagna

Il Premio Biagio Agnes 2025 ha acceso i riflettori sulla passione, libertà e autorevolezza del giornalismo italiano, trasformando Piazza di Spagna in un palcoscenico di riconoscimenti, musica e istituzioni. Una serata di grande festa che ha celebrato le voci che raccontano il nostro tempo e ne plasmano il futuro. La magia di questa XVII edizione ci ricorda che il giornalismo è il cuore pulsante della nostra società, capace di ispirare e unire.

Il giornalismo che racconta con passione, libertà e autorevolezza le trasformazioni del nostro tempo è tornato protagonista nella XVII edizione del “Premio Biagio Agnes”, la prestigiosa cerimonia dedicata all’informazione e alla cultura che si è tenuta in una splendida Piazza di Spagna a Roma, per la prima volta teatro dell’evento. La cerimonia, andata in onda su Rai1 martedì 1 luglio in seconda serata, ha celebrato volti e voci dell’informazione italiana, con la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo. A condurre la serata, ancora una volta, la collaudata e affiatata coppia formata da Mara Venier e Alberto Matano, che ha guidato il pubblico attraverso premiazioni, performance artistiche ed emozioni condivise. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

