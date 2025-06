Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran | il messaggio di Giulia Salemi dopo l’attacco degli Usa

Dopo l’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani, Giulia Salemi, influencer e conduttrice, esprime la sua preoccupazione per la sicurezza della sua famiglia in Iran. Con un messaggio toccante su Instagram, rivela il dolore di vedere il conflitto ampliarsi, minacciando le vite di chi ama. La sua voce, forte e sincera, ci ricorda quanto sia importante unire le forze per cercare pace e proteggere i nostri cari in momenti di crisi.

Dopo l’attacco Usa ai siti nucleari dell’ Iran di stanotte, Giulia Salemi, influencer e conduttrice televisiva profondamente legata alle sue origini iraniane, ha affidato a una storia su Instagram una riflessione sull’allargarsi del conflitto che sta causando migliaia di morti e che la tocca da vicino, data la presenza dei suoi familiari nel paese. “Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo”, ha esordito la Salemi nel suo messaggio. “In Iran, in Israele, in Palestina, ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani”. Quindi ha proseguito: “ Non sono in grado di dare ragioni o assegnare colpe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran”: il messaggio di Giulia Salemi dopo l’attacco degli Usa

Giulia Salemi e i parenti in Iran, il messaggio è doloroso - In un momento di grande tensione in Medio Oriente, Giulia Salemi sceglie di rompere il silenzio, condividendo un messaggio doloroso su Instagram.

