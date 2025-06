Preghiera della sera del 22 Giugno 2025 | Donami la gioia del riposo

Con questa preghiera serale, ci apriamo con cuore umile alla Santissima Trinità, chiedendo la grazia di un riposo sereno e rigenerante. In un mondo frenetico, è fondamentale ritrovare pace e serenità, affidandoci alla nostra fede. Rivolgiamoci con sincero amore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, affinché concedano a tutti noi il dono della gioia del riposo. Amen.

"Donami la gioia del riposo". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo.

