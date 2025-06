Precipita per 50 metri durante una scalata in Trentino | Simone Navarini muore a 29 anni

Una tragica fatalità scuote il cuore delle Dolomiti di Brenta: Simone Navarini, giovane e appassionato alpinista di appena 29 anni, perde la vita in un incidente durante una scalata. Conosciuto come insegnante e presidente della Società Alpinisti Tridentini, il suo talento e il suo entusiasmo per l’arrampicata erano un esempio per molti. Un ricordo di passione e dedizione che lascia un vuoto profondo nel mondo dell’alpinismo italiano. Continua a leggere.

Un giovane di 29 anni, Simone Navarini, è morto dopo essere precipitato per oltre 50 metri durante una scalata nel gruppo delle Dolomiti di Brenta. Il ragazzo era un esperto alpinista, insegnante in una scuola di Trento, l'istituto Buonarroti, e presidente della Società Alpinisti Tridentini di Ravina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

