Prato riapre lo storico ex Cinema Terrazza Paradiso | diventerà una cioccolateria

Prato si prepara a vivere una nuova era: l'ex Cinema Terrazza Paradiso, simbolo di un passato ricco di emozioni, si trasforma in una deliziosa cioccolateria. Dopo decenni di ricordi e incontri, questo storico punto di riferimento di via Ciampi 4/1 apre le sue porte a una dolce rinascita. Da fine settembre, il cuore di Coiano e San Martino tornerĂ a battere con il gusto e la tradizione, riscoprendo il suo spirito di aggregazione.

Prato, 22 giugno 2025 - E' stato uno dei poli attrattivi della zona nord di Prato fino agli anni '80 fra cinema d'inverno e d'estate, pista di pattinaggio, bar, circolo, sala biliardi e sala da ballo. Oggi l'ex Cinema Terrazza Paradiso trova nuova vita. Il fondo storico di via Ciampi 41, ad angolo con via Bologna, a cavallo fra Coiano e San Martino, punto di incontro di intere generazioni di pratesi, da fine settembre diventerĂ una cioccolateria con laboratorio artigianale e punto vendita al dettaglio. A guidare il progetto è Vincenzo Iarriccio, originario di Benevento ma cresciuto a Prato, che dopo una formazione all’Accademia dei Maestri Cioccolatieri Italiani di Belluno e numerose esperienze formative e lavorative tra Egitto, Grecia e le piantagioni di cacao in PerĂą ed Ecuador, ha deciso di riportare il suo sapere nella cittĂ in cui è cresciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, riapre lo storico ex Cinema Terrazza Paradiso: diventerĂ una cioccolateria

In questa notizia si parla di: prato - cinema - storico - terrazza

Lo storico ex cinema di Roma sarĂ demolito. Al suo posto nascerĂ un ostello per studenti - L'ex cinema Impero di Roma sta per scomparire: le ruspe hanno avviato la demolizione dell'edificio in via di Acqua Bullicante, che si concluderĂ in sette giorni.

Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata : ’CINEMA d’ESTATE Nell’augurarvi il buon giorno vi ricordiamo che si terranno presso la terrazza del no Vai su Facebook

Prato, riapre lo storico ex Cinema Terrazza Paradiso: diventerĂ una cioccolateria; A Roma la nuova terrazza con cucina e cocktail sui tetti del Cinema Barberini; La nuova sala panoramica su Prato della Valle apre gratis a cittadini e turisti.

Prato, riapre lo storico ex Cinema Terrazza Paradiso: diventerà una cioccolateria - E' stato uno dei poli attrattivi della zona nord di Prato fino agli anni '80 fra cinema d'inverno e d'estate, pista di pattinaggio, bar, circolo, sala biliardi e sala da ballo. lanazione.it scrive

Pretorio, terrazza aperta - In occasione della festa della città sarà possibile salire sulla terrazza, da dove si gode una vista straordinaria su Prato. Come scrive lanazione.it