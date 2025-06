Prato l’inchiesta si allarga Il centrodestra | sistema Pd ma i dem non ci stanno

L’inchiesta sulla corruzione a Prato si espande, scuotendo il centrodestra e il sistema Pd. Mentre emergono nuovi indagati e si moltiplicano le ombre su amministratori e imprenditori, i dem respingono con fermezza ogni accusa e ribadiscono la loro volontà di chiarezza. La situazione si fa sempre più complessa: cosa riserverà il prosieguo delle indagini? Resta aggiornato per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

Prato, 22 giugno 2025 – Si allarga l’inchiesta per corruzione della procura di Firenze, che venerdì ha portato alle dimissioni della sindaca di Prato, Ilaria Bugett i . C’è un nuovo indagato, il quarto, oltre a Bugetti, l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci, e il vicesindaco Simone Faggi, che ha ricevuto un avviso di garanzia per false attestazioni a pubblico ministero. Si tratta di Alessio Bitozzi, rappresentante del Consorzio Progetto Acqua che si occupava della realizzazione della fognatura industriale a servizio del Macrolotto di Prato. L’accusa di corruzione per Bitozzi, secondo quanto emerge, fa perno sui presunti rapporti che l’uomo nelle vesti di “intermediario” avrebbe intrattenuto con Matteini e l’ormai ex sindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it