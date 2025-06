Povero Bagnaia ormai parla da solo | Sono tre quattro decimi più lento dello scorso anno

Povero Bagnaia, ormai parla da solo: «Sono tre-quattro decimi più lento dello scorso anno». Un calo drastico che mette a nudo le difficoltà di un pilota in difficoltà, circondato da critiche e dubbi. La situazione si fa pesante, e il suo futuro in Ducati rischia di essere appeso a un filo. Ma cosa sta davvero succedendo dietro le quinte?

Come si distrugge un pilota. È quel che sta avvenendo a Bagnaia che in Ducati quest’anno sta facendo la figura di chi non sa portare la moto, incapace di stare al passo con i migliori, spesso anche dei primi cinque. Viene trattato come lo scemo del villaggio mentre al Corriere della Sera Gigi Dall’Igna nega qualsiasi tipo di problema, quasi come se fossero invenzioni. Pover Bagnaia, queste le sue parole al termine della Sprint dove si è ripetuto lo stesso copione. Queste le parole tratte dal Corsport: Il copione è sempre lo stesso: Pecco parte con le migliori intenzioni, specie ieri dopo una qualifica dove soli 59 millesimi gli hanno impedito di conquistare la pole, ma dopo pochi giri si intuisce che il passo dei fratelli Marquez ha qualcosa in più, con il piemontese costretto ad accontentarsi di un altro terzo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Povero Bagnaia, ormai parla da solo: «Sono tre quattro decimi più lento dello scorso anno»

"Zitti! Zitti! È Rosso". Queste le parole di Davide Tardozzi riportate da DAZN Espana nei confronti di alcuni tifosi che hanno fischiato Marc Marquez.

