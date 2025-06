Povero Bagnaia ormai parla da solo Finalmente perde la pazienza coi tecnici Ducati | Ho sempre gli stessi problemi

Peccato, perché Pecco Bagnaia rappresenta il talento e la passione del motociclismo italiano. Tuttavia, le recenti tensioni con i tecnici Ducati mettono in discussione il suo futuro e la sua concentrazione. La frustrazione cresce, e il rischio di perdere fiducia in sé stesso si fa sempre più concreto. È un momento delicato che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua carriera e l’immagine che abbiamo di lui.

Come si distrugge un pilota. È quel che sta avvenendo a Bagnaia che in Ducati quest’anno sta facendo la figura di chi non sa portare la moto, incapace di stare al passo con i migliori, spesso anche dei primi cinque. Viene trattato come lo scemo del villaggio mentre al Corriere della Sera Gigi Dall’Igna nega qualsiasi tipo di problema, quasi come se fossero invenzioni. Pover Bagnaia, queste le sue parole al termine della Sprint dove si è ripetuto lo stesso copione. Repubblica scrive della sua rabbia con i tecnici: In un video esemplare, Pecco perde la pazienza con i tecnici del box rosso e grida: «Continuo ad avere gli stessi problemi!». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Povero Bagnaia, ormai parla da solo. Finalmente perde la pazienza coi tecnici Ducati: «Ho sempre gli stessi problemi»

In questa notizia si parla di: bagnaia - ducati - povero - ormai

MotoGP, Bagnaia ormai relegato al ruolo di secondo pilota in Ducati. Il sogno iridato sembra infranto - L’epoca di Bagnaia nel MotoGP sembra ormai un ricordo lontano, relegato a ruolo di secondo piano nella squadra Ducati.

Povero Bagnaia, ormai parla da solo: «Sono tre quattro decimi più lento dello scorso anno» - Povero Bagnaia, ormai parla da solo: «Sono tre-quattro decimi più lento dello scorso anno». Un calo drastico che mette a nudo le difficoltà di un pilota in difficoltà, circondato da critiche e dubbi.

“Zitti! Zitti! È Rosso”. Queste le parole di Davide Tardozzi riportate da DAZN Espana nei confronti di alcuni tifosi che hanno fischiato Marc Marquez. #MemasGP #Ducati #DucatiCorse #ForzaDucati #MarcMarquez #PeccoBagnaia #DavideTardozzi #ItalianGP # Vai su Facebook

Povero Bagnaia, ormai parla da solo: «Sono tre quattro decimi più lento dello scorso anno»; Povero illuso chi pensava di sapere tutto: Dorna ha tirato fuori tutto quello che non s’è visto sul 2024 di Marquez, Acosta, Bagnaia e Martin; Povero Bagnaia ormai parla da solo | Sono tre quattro decimi più lento dello scorso anno.

Povero Bagnaia, ormai parla da solo: «Sono tre quattro decimi più lento dello scorso anno» - Alla Ducati ha una moto inguidabile ma tutti attorno a lui negano che esista un problema ... Secondo ilnapolista.it

Acosta difende Bagnaia: ecco perché le difficoltà di Pecco non devono far dubitare la Ducati - Pedro Acosta ha parlato della crisi di Pecco Bagnaia, ricordando che ha riportato il titolo alla Ducati dopo l'attesa post- Da allaguida.it