Porti turistici ib Puglia | molte barche pochi posti La situazione e le criticità

In Puglia, la passione per le barche e il mare è palpabile, ma la domanda supera di gran lunga l’offerta di posti nei porti turistici. La situazione, caratterizzata da molte imbarcazioni e pochi spazi disponibili, evidenzia criticità che richiedono interventi concreti. Nonostante alcuni progetti, come quello di San Cataldo, siano all’orizzonte, la sfida resta aperta: come celare questa crescente domanda senza compromettere la bellezza del nostro mare?

Le richieste non mancano (anzi) a fronte di una cronica carenza di posti barca. In Puglia, come altrove. Anche se di progetti, come quello previsto per la marina leccese di San Cataldo, ce ne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Porti turistici ib Puglia: molte barche, pochi posti. La situazione e le criticità

In questa notizia si parla di: posti - puglia - porti - turistici

Porti turistici: molte barche, pochi posti - I porti turistici sono sempre più affollati, con molte barche in cerca di un ormeggio e pochi spazi disponibili.

"Mancanza di posti mobilità personale docente e Ata crea disagi", l'allarme di Uil Scuola Puglia - La carenza di posti per la mobilità di docenti e Ata, segnalata dalla UIL Scuola Puglia, provoca gravi disagi e penalizza lavoratori e istituti scolastici.

Con oltre 168 mila posti-barca, l’Italia si conferma nel mondo tra le mete preferite per il turismo nautico. Ma non possiamo cullarci sugli allori mentre cresce la concorrenza nel Mediterraneo. Per questo il governo Meloni è impegnato a realizzare alcune essenz Vai su Facebook

Porti turistici: molte barche, pochi posti; Turismo del mare, avviso pubblico per veicolare il brand Puglia; Bandiere Blu 2025, il mare di Puglia incanta: 27 località premiate, record per Lecce. Tutti i nomi.

Porti turistici: molte barche, pochi posti - Anche se di progetti, come quello previsto per la marina leccese di San Cataldo, ce ... Segnala quotidianodipuglia.it

Boom del turismo nautico, ma servono i posti barca: «Tra due anni i porti al top» - 511 tra porti industriali e commerciali, 100 nei porti- Da quotidianodipuglia.it