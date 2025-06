Portellone chiuso e nessuna falla evidente sul Bayesian ci sarebbe un errore umano dietro al naufragio?

Se il portellone è chiuso e non emergono danni evidenti sul Bayesian, tutto indica che la causa potrebbe risiedere in un errore umano. Analizzare attentamente ogni dettaglio diventa fondamentale per svelare la verità dietro a questo enigma marittimo. Solo approfondendo le possibili mancanze o negligenze si potrà comprendere appieno cosa abbia portato a questa drammatica tragedia in mare.

Portato sulla linea di galleggiamento, il Bayesian non sembra avere particolari danni e c'è il sospetto di errori umani dietro al naufragio.

C’è un vetro rotto dietro il naufragio del Bayesian? - ...un disastro di proporzioni inaspettate. Mentre l'attenzione si concentra sulle cause e sulle circostanze dell'incidente, emergono interrogativi su sicurezza, manutenzione e manovre dell'imbarcazione.

Bayesian, un errore umano dietro il naufragio? Il portellone chiuso, lo scafo integro e nessuna falla evidente: ecco cosa sappiamo - Il mistero del Bayesian, il veliero di 56 metri affondato lo scorso 19 agosto, nelle acque di Porticello a pochi chilometri di Palermo, non si scioglie. Si legge su ilmessaggero.it

Bayesian riaffiora, ora la parola ai tecnici. Il portellone era chiuso - Sono tante le risposte che gli inquirenti si attendono dall’analisi dello scafo del Bayesian, il veliero del miliardario Mike Lynch colato a picco nel mare di Porticello (Palermo), ad agosto scorso, d ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it