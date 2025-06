Portavoce ministero Esteri Cina condanna fermamente gli attacchi USA all’Iran

La Cina si unisce al coro globale di condanna verso le azioni unilaterali degli Stati Uniti in Iran, sottolineando l’importanza del rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli Stati. In un momento cruciale di tensione internazionale, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha ribadito la posizione di Pechino, richiamando tutte le parti a mantenere la calma e a cercare soluzioni diplomatiche durature...

La Cina condanna fermamente gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran e il bombardamento di impianti nucleari posti sotto la salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Il portavoce ha rilasciato tali osservazioni in risposta alla richiesta di commentare l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro tre impianti nucleari in Iran. Le azioni degli Stati Uniti hanno gravemente violato gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e hanno aggravato le tensioni in Medio Oriente, ha detto il portavoce.