Porta Santo Spirito domina la Giostra del Saracino | vittoria al cardiopalma dopo doppio spareggio

La Porta Santo Spirito conquista la Giostra del Saracino con un finale da cardiopalma, segnato da un doppio spareggio e un colpo di scena che ha lasciato tutti senza fiato. Olympia, il cavallo di Elia Cicerchia, si infortuna poco prima del via, ma il team non si arrende e punta tutto su Toni, il cavallo di sempre. La battaglia è aperta: chi trionferà in questa storica sfida? Scopriamolo insieme.

La Giostra del Saracino parte col primo colpo di scena prima ancora dell'ingresso in Piazza Grande: Olympia, il cavallo di Elia Cicerchia (Porta Santo Spirito), si infortuna poco prima del via. Il veterinario Gottarelli conferma la zoppia e autorizza il cambio. Il giostratore gialloblĂą torna così in sella a Toni, giĂ compagno di vittorie. Si apre la sfida. Porta Crucifera lancia Gabriele Innocenti su Romina, cavalla nervosa che lo costringe ad anticipare la partenza. Nonostante le difficoltĂ , è subito centro! Porta Santo Spirito risponde con Gianmaria Scortecci su Doc: buona corsa, colpo preciso ma si ferma sul 4.

Giostra, apre Porta Crucifera, poi Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro - Da domani, l’emozione si accende in tutta Arezzo, mentre i quartieri si preparano a vivere un’altra storica edizione della Giostra del Saracino, tra tradizione e adrenalina, culminando con il grande spettacolo di sabato 21 giugno in Piazza Grande.

