Ponza multe da oltre 35 mila euro nei locali della movida

Ponza, capitale della movida, torna sotto i riflettori: le autorità hanno intensificato i controlli, sanzionando locali con multe superiori a 35 mila euro. L’operazione congiunta dei Carabinieri di Formia ha coinvolto diversi reparti per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Un intervento deciso volto a tutelare i cittadini e preservare l’ordine pubblico, dimostrando che nessuna infrazione può scappare all’occhio vigile delle forze dell’ordine.

