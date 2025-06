Pontedera | muore 17enne in scooter nello scontro con un’auto

Una tragica notte scuote Pontedera: un ragazzo di soli 17 anni perde la vita in un incidente mortale tra uno scooter e un'auto. La cittĂ si stringe nel dolore, mentre le autoritĂ indagano sulle cause di questa drammatica tragedia. Un episodio che ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza della sicurezza sulle strade. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Incidente mortale nella notte fra il 21 e il 22 giugno 2025 a Pontedera. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pontedera: muore 17enne in scooter nello scontro con un’auto

In questa notizia si parla di: pontedera - muore - 17enne - scooter

Tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro, muore Maurizio Gili: 17enne ferita e sotto choc - Un tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro ha causato la morte di Maurizio Gili, 17 anni, gravemente ferito e sotto choc.

"Addio Valentina, amore mio": la lettera commovente del fidanzato della 17enne morta nell'incidente in scooter Vai su Facebook

Morto nella notte ragazzo di 17 anni, il suo scooter contro un’auto; Tragico incidente a Pontedera: 17enne perde la vita in scontro auto-scooter; Pontedera, tragedia nella notte: muore 17enne.

POntedera, 17enne muore investito da uno scooter - Nella città si svolgeva la notte bianca, ci sono stati anche scontri con persone fermate, contusi alcuni carabinieri. Come scrive rainews.it

Pontedera: muore 17enne in scooter nello scontro con un’auto - Incidente mortale nella notte fra il 21 e il 22 giugno 2025 a Pontedera. Scrive firenzepost.it