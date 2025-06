Ponte in Blue 900 persone alla prima corsa del solstizio d' estate

La prima edizione di Ponte in Blue, la corsa del Solstizio d’Estate, ha conquistato il cuore di circa 900 partecipanti tra runners e camminatori, uniti in un’atmosfera di festa e solidarietà a Ponte di Piave. Dal piazzale della cantina Viticoltori Ponte, l’evento si è dipanato in un suggestivo scenario che ha incantato tutti. Un successo che segna solo l’inizio di questa emozionante tradizione estiva, destinata a crescere anno dopo anno.

A Ponte di Piave, ieri sera 20 giugno 25, si è svolta la prima edizione della Corsa del Solstizio: Ponte in Blue dedicata alla prevenzione dei tumori maschili. Parte del ricavato destinato alla LILT LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI Vai su Facebook

