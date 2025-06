Pomeriggio di incidenti due violenti scontri

Due gravi incidenti hanno scosso il pomeriggio di ieri, coinvolgendo automobilisti in eventi improvvisi e violenti. A Massa Lombarda, due Fiat Panda si sono scontrate all’incrocio tra via Bagnarolo e via Nuova, mentre pochi minuti dopo, un altro impatto si è verificato al confine tra Bagnara e Solarolo. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause di questi episodi drammatici.

Due gravi incidenti ieri pomeriggio: il primo a Massa Lombarda, il secondo poco tempo tempo al confine tra Bagnara e Solarolo. Poco prima delle 16, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Lavezzola, alle porte di Massa Lombarda si sono scontrate due auto. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Bagnarolo e via Nuova si sono scontrate due Fiat Panda, una vecchio modello e una modello nuovo. Alla guida del primo mezzo c’era un ragazzo classe 1994, che stava percorrendo via Nuova quando l’auto è venuta a collisione con l’altra Panda che proveniva dalla sua destra e percorreva via Bagnarolo con direzione di marcia San Patrizio-Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pomeriggio di incidenti, due violenti scontri

In questa notizia si parla di: pomeriggio - incidenti - violenti - scontri

Libia, il capo delle milizie Gheniwa ucciso a Tekbail: violenti scontri fra fazioni a Tripoli Video - Gheniwa, il capo delle milizie, è stato ucciso a Tekbail, scatenando violenti scontri tra fazioni a Tripoli.

Furto notturno di Zelis, scontri violenti, ferite e scandalo mediatico con cancellazioni video - Durante una caotica notte di furti, Zelis approfitta del sonno di Ensar per sottrargli denaro e una pistola.

Pomeriggio di incidenti, due violenti scontri; Latina, pomeriggio di incidenti: due scontri violenti e feriti trasportati in ospedale; Scontri tra ultrà : un arresto e tre denunce.

Tifoso arrestato per scontri ultras Perugia-Lucchese in A12 - Un arresto in flagranza differita è stato eseguito dalla polizia di Perugia dopo i violenti scontri tra i tifosi della squadra locale di calcio e quelli della Lucchese avvenuti il pomeriggio di ... Come scrive ansa.it

Un arresto e tre denunce per rissa aggravata per gli scontri fra tifosi di Perugia e Lucchese - Il personale della di Perugia, dopo gli approfondimenti investigativi avviati in seguito ai violenti scontri avvenuti il pomeriggio del ... msn.com scrive