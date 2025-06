Polo Sud ignote onde radio | Forse da un universo parallelo

potremmo essere più vicini che mai a scoprire un nuovo mondo nascosto sotto i ghiacci dell’Antartide. Un segnale radio enigmatico, studiato per oltre un decennio, potrebbe rappresentare la chiave per aprire le porte di un universo parallelo. E se ciò fosse il primo passo verso una rivoluzione scientifica che cambierà la nostra percezione della realtà? Il mistero sta per svelarsi, e il futuro ci riserva sorprendenti rivelazioni.

E se avessimo trovato la porta di un universo parallelo? Un segnale radio salito dalla profondità dei ghiacci antartici sfida da quattordici anni calcoli e modelli. Registrato per la prima volta nel 2008 e studiato fino al 2022, l’impulso misterioso intercettato dall’esperimento Anita–Antarctic impulsive transient antenna non ha ancora trovato spiegazioni definitive. Eppure, oggi più che mai, tra neutrini sfuggenti e fantasmi quantistici, qualcuno osa chiedersi se non siamo di fronte a un indizio, il primo forse, che potrebbe portarci oltre il velo del nostro universo. Le “cronache dallo spazio-tempo” si arricchiscono così di un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Polo Sud, ignote onde radio: "Forse da un universo parallelo"

In questa notizia si parla di: universo - radio - forse - parallelo

Segnale radio misterioso dall’Antartide: spunta l’ipotesi di un universo parallelo - Un misterioso segnale radio proveniente dall’Antartide sta facendo tremare gli scienziati, alimentando ipotesi di un universo parallelo.

Materia oscura, forse è l'ombra “congelata” di velocissime particelle prive di massa dell’Universo primordiale - La materia oscura potrebbe essere l'ombra congelata di particelle primordiali prive di massa e molto veloci.

Un’antenna lanciata a bordo di un pallone della Nasa ha trovato forse l’impulso di una nuova particella. Secondo alcuni arriverebbe da un universo parallelo in cui il tempo scorre a ritroso Vai su Facebook

Polo Sud, ignote onde radio: Forse da un universo parallelo | .it; Segnale radio misterioso emerso dai ghiacci in Antartide. Gli scienziati: “Non sappiamo spiegarlo”; “Ti odio ma ti amerò fino alla fine”: Geolier e Rose Villain cantano l’amore e odio in ‘Tu ed io’.

Segnale radio misterioso emerso dai ghiacci in Antartide. Gli scienziati: “Non sappiamo spiegarlo” - Un’antenna lanciata a bordo di un pallone della Nasa ha trovato forse l’impulso di una nuova particella. repubblica.it scrive

di Greg Rakozy, da Unsplash - Se questa teoria del tutto è corretta, allora forse esiste un universo parallelo in cui siamo miliardari che si ... Da linkiesta.it