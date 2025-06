Poker Borussia il Bayern vola già agli ottavi

Il calcio mondiale si accende con emozioni senza sosta, tra sorprese e grandi ritorni. Mentre il Bayern Monaco vola agli ottavi dopo una vittoria convincente, altre squadre come Borussia Dortmund e Los Angeles FC offrono spettacoli appassionanti nella fase a gironi del Mondiale per Club. La competizione è una vera e propria montagna russa di emozioni, pronta a sorprendere fino all’ultimo minuto. La strada verso il titolo è ancora tutta da scoprire.

Il Mondiale per Club procede senza risparmiare emozione nella fase a gironi. Ieri, nel gruppo D, il Los Angeles Fc ha perso 1-0 contro l’Esperance che così agguanta il Chelsea a quota 3. Flamengo solo in vetta a sei punti. Il Bayern Monaco batte 2-1 il Boca Juniors nel girone (18’ Kane, 66’ Merentiel, 84’ Olise) e vola in vetta al girone C con sei punti. Benfica a 4, Boca a 1, Auckland 0. Vince anche il Borussia Dortmund, 4-3 sul Mamelodi nel girone F. A segno per i tedeschi al 16’ Nmecha, al 34’ Guirassy (nella foto), al 45’ Bellingham Jr, al 59’ l’autorete di Mudau. Nella notte, oltre alla gara dell’Inter, è andata in scena nello stesso girone dei nerazzurri River Plate-Monterrey. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poker Borussia, il Bayern vola già agli ottavi

