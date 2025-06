Pogba Monaco ultimo atto | accordo raggiunto l’annuncio a ore

Paul Pogba si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con un ritorno emozionante in Ligue 1. Dopo aver superato le polemiche e le sfide personali, il campione francese ha ormai raggiunto un accordo con il Monaco, e l’attesa per l’annuncio ufficiale è quasi finita. L’orizzonte calcistico di Pogba si fa ancora più stimolante: il suo ritorno in campo è ormai alle porte.

Paul Pogba ha detto di sì al Monaco: intesa raggiunta con i monegaschi, l’annuncio potrebbe arrivare a brevissimo Paul Pogba è pronto a ripartire dalla Ligue 1. Il centrocampista francese, dopo aver scontato la squalifica per doping, è vicinissimo alla firma con il Monaco. Le trattative, seguite da giorni e confermate da Fabrizio Romano, sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pogba Monaco, ultimo atto: accordo raggiunto, l’annuncio a ore

In questa notizia si parla di: pogba - monaco - annuncio - atto

Novità Ferrari: annuncio ufficiale alla vigilia del GP di Monaco - Alla vigilia del GP di Monaco, Ferrari annuncia ufficialmente un progetto speciale. Dopo Imola, l’attesa cresce per la prestigiosa gara nel Principato, con Charles Leclerc particolarmente coinvolto.

L'ex centrocampista di Manchester United e Juventus, Paul Pogba, è in trattative avanzate con il Monaco per tornare a giocare dopo la sospensione per doping. #ANSA Vai su Facebook

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco.

Pogba-Juve, manca solo l’ufficialità: l’annuncio definitivo - A raccontarlo è il giornalista Romeo Agresti sul proprio canale Youtube, che spiega la situazione ritenendo già chiuso il capitolo: “Credo che Pogba possa associarsi a un amarcord. Si legge su calciomercato.it

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco - Pogba non gioca da quasi due anni ma nella prossima stagione potrebbe ripartire dal Monaco: fitti colloqui in corso con il club francese, vicino alla chiusura ... Secondo fanpage.it